Peaminister: lasteaedu ei suleta, aga kui vähegi võimalik, võiks lastega siiski koju jääda

Peaminister Jüri Ratas rõhutas, et paljud vanemad ei saa lastega koju jääda, kuid kel vähegi võimalik, võiks seda teha. „Üleskutse on loomulikult see, mida ma rääkisin täna hommikul ka haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga, et kuna pandeemia levik on maailmas – WHO on nii öelnud –, siis kui vähegi võimalik, siis lapsed, ka lasteaialapsed hoida kodus. Kui on vähegi võimalik! Kui seda võimalust ei ole, siis lasteaiad on avatud ja see otsus võib sündida ka igal hetkel, ka valitsuse tasandil, kuna täna on eriolukord, et ka lasteaiad suletakse, aga täna arvestades situatsiooni riigis ja arvestades proportsionaalsust me pole seda teinud.”

Harjumaa ühe lasteaia juhataja leidis, et lasteaiad peaks kindlasti sulgema. “Kui koolid lähevad kinni, siis miks lasteaiad ei lähe,” küsis ta. “Ma saan aru, et vanemad käivad tööl, lapsi pole kusagile panna aga siin võiks küll kogu riik praegu koostööd teha, kõik võiks korraga kasvõi mõni aeg kodus olla, tuleme inimestele vastu,” leidis juhataja.

Ta saab aru, et probleem on rahas - kui koolilaps saab kodus üksi hakkama, siis lasteaiaealist peab keegi vaatama. Juhataja leidis, et kui tööandjad tuleksid inimestele vastu, inimestele makstaks kodus oldud päevade eest ja kõik oleks kodus kasvõi nädala, siis suudetaks viiruse levikut ehk paremini tõkestada. “Sulgeme lasteaiad kasvõi nädalaks, säilitame inimestele selle palga, pagan võtaks,” oli juhataja mures võimaliku viiruse leviku pärast.

Praegu on sellele juhatajale teada antud, et lasteaedu suletakse juhtumipõhiselt. “Aga kui selgub üks juhtum, siis nakatanuid võib juba ju rohkem olla,” viitas ta.

Veel absurdsemaks pidas juhataja rühmapõhist sulgemist, sest lapsed liiguvad ju lasteaias nagunii. Tõsi, nagu ta viitas, kõik ühised liikumis-ja muusikatunnid ning huviringid on praegu lõpetatud, kuid võimalikule probleemile tuleks vaadata etteulatuvalt. “Tean, et mõned lasteaias on kasvatajate seas juba ka paanika, miks lasteaedu ei suleta. Kõik me mõtleme oma hoolealuste peale,” tõdes juhataja.

Paljude lasteaedade juhid, nii ka tema, saatsid eile lastevanematele kirja, et kui vähegi võimalik, jätke oma lapsed koju. “Väga, väga paljud lapsevanemad said sellest hästi aru ja näiteks minu lasteaias, kus eile oli kohal igi 90 last, oli täna neid vaid pealt 20,” tunnustas juhataja lapsevanemaid.

Aga oli ka lapsevanemaid, kes probleemi ulatusest aru ei saa ning nõudsid juhatajalt: näidake ette need õigusaktid, mille alusel ma pean oma lapsed koju jätma.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

