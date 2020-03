Koroonakriis võib kaasa tuua ka alkoholimüügi keelu

Valitsuse kommunikatsioonibüroo juht Urmas Seaver ei kinnitanud, kuid ka ei eitanud Delfile seda, et ühe ettepanekuna on laual alkoholimüügi keelamine kriisi ajal. "Laual on erinevaid ettepanekuid, ma ei saa seda kinnitada," ütles Seaver.

Alkoholimüügi piirang peaks aitama paremini tagada avalikku korda. See annaks ka pisut enam hingamisruumi politseile ja kiirabile, kes koroonakriisi ohjamise kõrval peavad muuhulgas tegelema alkoholijoobes inimestega ning nende tekitatud õnnetuste ja seaduserikkumiste menetlemisega. Ka võiks alkoholi vähesem tarvitamine aidata kaasa sellele, et väheneksid lähisuhtevägivalla juhtumid.

