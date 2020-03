Kliinikumi juht: intensiivravi võimekus on kliinikumis tagatud nii täiskasvanutele kui lastele

Kliinikumis on loodud koroona kriisimeeskond, kelle ülesanne on välja töötada juhised kliinikumi töötajatele, monitoorida nii terviseameti kui ka muu maailma pidevalt ajas uuenevat informatsiooni ning olla valmis kiireteks otsusteks muutuvad olukorras. “Koroonateemalised koosolekud toimuvad igapäevaselt ning ravijuht on pidanud selleteemalised koosolekud ka kõikide struktuuriüksustega,” kinnitas Eelmäe.

Tartu Ülikooli Kliinikumi laboril on ka analüüside tegemise võimekus ning tehakse tihedat koostööd terviseametiga.

Kliinikumis on olemas nii nakkushaiguste osakond kui ka laste ägedate infektsioonide osakond. “Ent vastavalt vajadusele on võimalik järk-järgult võtta kasutusele ka teisi voodikohti teistes osakondades ravitööd ümber planeerides,” ütles Eelmäe. “Seega muutub voodikohtade arv ajas vastavalt kujunenud olukorrale.”

Intensiivravi võimekus kliinikumis on tagatud 57 täiskasvanute intensiivravi ja 9 laste intensiivravi kohaga. III astme intensiivravi voodikohti on nii täiskasvanutele kui ka lastele kliinikumis kokku 52.