Hädavajalik algatus: aita neid õpilasi, kellel puudub oma arvuti

“Meie õpilased on vähemalt 1. maini õppetöös uues olukorras — koduõppel. Või teisisõnu e-õppel. Selleks, et e-õppes edasi jõuda, on õpilasel vaja arvutit või vähemalt tahvelarvutit. Kuid kõigil meie õpilastel ei ole sellist võimalust — kellel pole kodus üldse arvutit, kes jagavad seda õdede-vendadega (see on tavaolukorras igati mõistlik, kuid igapäevast e-õpet nii teha on väga keeruline) ja mõnel lapsel tuleb arvutit jagada kodus kaugtööd tegeva vanemaga,” kirjutab üks algatuse eestvedajatest Kätlin Rohilaid.

Samal ajal on paljudes asutustes ja ettevõtetes vanu arvuteid, mida enam ei kasutata või on plaan vahetada arvuteid ja inimestel on kodus arvuteid, mida enam ei kasutata.

Facebookis sündinud algatus “Igale koolilapsele arvuti!” eesmärk on arvutit vajavad lapsed (ja nende vanemad) kokku viia nendega, kel arvuti kasutult sahtlis seisab. “Et lapsed saaks õppida, sahtlisse, hoiuruumidesse ununenud arvutid leiaksid uue elu ja heateod teeksid isolatsiooniaja natuke rõõmsamaks!” sõnas Rohilaid.

“Imeline on see, kui suure kiirusega on kogunenud nii palju häid inimesi, kes on valmis abistama. Hetkel on arvuti pakkujaid rohkem, kui neid, kes lapsele arvutit otsivad. Kahjuks ei pruugi ju kõik abivajajad seda gruppi Facebookis üles leida,” sõnas ta ja kutsus häid Eesti inimesi grupiga liituma.

Algatuse eestvedajad paluvad inimesi, kellel on kasutuselt kõrvale jäänud, kuid muidu korralik arvuti, sellest teada anda.

Samuti palutakse neil, kelle lapsele on õppetööks arvutit vaja, seda julgelt küsida. “Grupis on võimalusi nii arvuti ajutiseks kasutada andmiseks (kuni õppetöö lõpuni) kui ka jäävalt uuele omanikule andmiseks,” märkis Rohilaid.