Eriolukord sulgeb koolid, aga mitte lasteaiad. Miks?

„Lapsed on meie kalleim vara, aga ma teame, et see konkreetne viirus, kui selle puhul üldse midagi head saab välja tuua, siis ta ei ole madalamates vanuseastmetes noorte ja laste seas kaugeltki nii ohtlik, kui ta on täiskasvanute ja eriti eakate sihtrühmas,” rääkis Kiik.

Kuna paljud lapsevanemad peavad jätkama tööd ja lasteaialapsi pole võimalik üksi koju jätta, võib tekkida olukord, kus lapsed viiakse vanavanemate juurde, kes on riskirühmas, põhjendas Kiik. „Või tekib olukord, kus näiteks mõne eluliselt olulise, tähtsa teenuse pakkuja peab jääma lapsega koju – on see siis tervishoiutöötaja, politsei- ja piirivalveametnik, päästeametnik või mõni muu riiklikult olulise teenuse pakkuja. Meil tuleb ära hoida olukorda, et nende otsustega vähendaksime hädavajalikku ressurssi, mis on praegu kriisi lahendamiseks vajalik.”

Kiige sõnul on täpsemad otsused jäetud kohalike omavalitsuste kaalutleda ja vastavalt olukorrale otsustada. „Loomulikult, kui on kuskil nakkusoht, siis tuleb see konkreetne asutus või vähemalt konkreetne rühm sulgeda, aga seni kuni seda pole tekkinud, saavad lasteaiad ja lastehoiud edasi toimetada.”

Valitsus arutab täna edasi, kas on võimalik lasteaialaste vanematele majandus- või muude meetmetega tuge pakkuda. Neljapäevase arutelu põhjal leidis valitsus, et praegu on meetmed aga piisavad. „See ei välista, et kunagi tuleb ka minna lasteaedade ja väiksemate lastehoidude laussulgemiseni, aga hetkel see ei ole mõistlik, see ei ole põhjendatud,” ütles Kiik.

Mida arvavad lasteaiad?