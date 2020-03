Eestlased maailmas, andke teada, kuidas teil läheb kodumaale naasmine!

Üle Euroopa ja osaliselt ka mujal maailmas tekib üha enam riike, kus rahvusvaheline transport on seiskumas, mistõttu on hädas ka inimesed, kes tahavad plaanipäraselt või erakorraliselt kodumaale naasta.

Toimetusele on juba praegu teada mitmeid perekondi Euroopas, USAs ja Lähis-Idas, kes püüavad saada kiirkorras pileti kodumaale. Kuna lennuliiklus on märkimisväärselt juba kokku tõmbunud, on pikkade maade läbimine muutunud äärmiselt keeruliseks.

Head lugejad, kui te olete ootamas pääsu kodumaale ja hädas, siis jagage teiste lugejatega oma kogemusi, soovitusi jne. Kui vaja, jagame inimeste murekirju välisministeeriumiga, et aidata igale kodumaale tulemist ootavale eestlasele kiirkorras mingi lahendus leida.

Kirjutage vihje@delfi.ee.