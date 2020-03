Eestlased maailmas, andke teada, kuidas sujub koju naasmine! Türgist: raha oskame oma lähedastelt ise ka küsida, selleks pole välisministeeriumi abi vaja

Meie 3-liikmeline seltskond jäi hetkel kinni Malaisia Langkawi saarele. Eriolukorrast Eestis saime teada alles Kuala Lumpurisse maandudes. Kuna Kuala Lumpuris juba on mõned viirusjuhtumid teada, otsustasime lennata tunni aja kaugusele Langkawi saarele, kus ühtegi juhtumit registreeritud ei ole. Helistasime ka Eesti aukonsulile Malaisias, kes kinnitas, et siin on turvaline. Jõudes Langkawile tuli meile lennufirmalt kohaliku aja järgi 6 tunnise etteteatamisega kiri, et lennud tühistatakse ning saaks lennata Singapurist Poola 6 tunni pärast, mis ei oleks olnud võimalik mitte mingi imega. Meie 14-päevane reis oleks pidanud lõppema koju sõiduga 25.03, kuid nüüd on selge, et seda ei juhtu. Eestis olev pere ja sõbrad lohutasid lausega, et Jüri Ratas on lubanud, et kõik eestlased saavad koju. See tundub nüüdseks paar päeva hiljem juba täiesti mõttetu lubadus. Välisministeeriumile oleme kirjutanud korduvalt, kuid mingisugust juhist või abi koju tulekul ei pakuta. Ei saanud kindlat abi uue lennumarsuudi koostamisel ega ka infot, kuna võiks lootust olla koju saada. Palutakse ainult võtta ühendust lennufirmaga, kes aga jääb meile täiesti kättesaamatuks.

Oleme väga pettunud, et kui reis oli registreeritud välisministeeriumis, ei öeldud päev enne, et eriolukord kuulutatakse välja. Ei suuda uskuda, et otsus võeti vastu minuti pealt. Ilmselt teati seda päev-kaks varem või oldi vähemalt selleks valmis. Seega oleks oodanud ka teavitust, et jätke reis ära. Oleksime seda kindlasti teinud.

Valitsuse pressikonverentsil lubatud asjad ei ole kooskõlas reaalsusega. Oleme murest murtud ning teadmatus koju sõidu osas on meie puhkuserõõmud tapnud juba ammu ning hetkel oleme lihtsalt kurvalt hotellitoas ning ootame vastuseid, mida ilmselt ei tule veel päevi.

Oleme saanud kinnitust, et Aasias on veel eeslaste seltskondi, kes ei saa koju ning on sama muserdatud. Loodame väga, et ministeerium saab aru meie olukorrast ja tegutseb selle nimel, et saaksime lähiajal koju. Meie seltskond on nõus katkestama reisi sekundipealt, kui on teada kindel marsuut, mis viiks meid turvaliselt koju.

Šotimaalt lahkumine sujub libedalt