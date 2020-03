Eestis on tuvastatud 135 koroonaviirusesse nakatunut, üks patsient haiglaravil

Terviseamet Foto: Jaanus Lensment

Tänahommikuse seisuga on Eestis koroonaviirusesse nakatunud 135 inimest. Positiivsetest proovidest on 62 võetud Harjumaal, 37 Saaremaal, 13 Pärnumaal, 9 Võrumaal, 6 Tartumaal ja 8 Virumaal. Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 971 COVID-19 testi. Üks patsient on haiglaravil.