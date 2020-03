Eesti Ekspressi ajakirjanik New Yorgis: Trumpi otsus oli reaktsioon nullist sajani

Teisipäeval Ameerika Ühendriikidesse lennanud Lehepuu ütles, et on viimastel nädalatel reisikaaslastega pidevalt uudiseid jaganud ja asjakohastelt kodulehtedelt infot kogunud. Samuti said läbi analüüsitud erinevad riskistsenaariumid: „Kui ühel hetkel öeldakse, et kogu New York on lukus, siis kas kindlustus katab meie lisaööbimised?” tõi ta näite. Samuti said kindlustusfirmaga läbi arutatud kõik meditsiiniküsimused: näiteks, kas kindlustus maksaks koroonaviiruse testimise eest või kas haigestumisel kataks kindlustus haiglapäevad. Lehepuu reisikaaslane pidi kindlustuse leidmisega vaeva nägema, sest kõik firmad seda tema sõnul enam ei paku.

Ajakirjanik märkis, et ta hoidis pidevalt silma peal ka USA poliitilistel reaktsioonidel koroonaviiruse kohta. „Trumpi varasemaid avaldusi vaadates oli kiirendus nullist sajani. Suurbritannia väljajätmine [reisipiirangust] oli küll täiesti arusaamatu, sest seal on ju ka praeguseks üle 400 nakatunu – seda arvestades on kummaline piirata näiteks Eesti või Soome reisijaid. See on nagu poliitiline ninanips Euroopa Liidule,” arutles Lehepuu. „Nende reaktsioonide vaatamine panigi mind pileteid vahetama. Kui varem Trumpi retoorikat vaadates julgesin ma siia tulla, siis eskaleerumist vaadates ei julge ma siia jääda.”

Lehepuu ütles, et New Yorgis kantakse palju näomaske ning tänavastendidel on soovitused jääda haigena koju, pesta käsi ja aevastada taskurätti.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

