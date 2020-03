Doktor Margus Punab: kõige olulisem on sotsiaalse suhtluse piiramine.

Punab paneb südamele, et inimesed väldiksid rahvarohkeid kohti, eriti kinnise ja kehva venitlatsiooniga ruume. Kui selleks on siiski vajadust, tuleks võimaluse korral hoida inimestest eemale vähemalt 1,5 meetrit. See aga tähendab, et tuleks vältida väljaspool pereringi ka käte surumist. Sünnipäevad või mõned muud peod saab pidada järele, kui oht on möödas.

Avalikes kohtades aevastamise või köhimise korral tuleb katta suu ja nina. “Kui salvrätikut ei ole, siis (pisut) aitab ka varrukas,” lisas ta. Samuti on oluline kasutada ühekordseid salvrätikuid.

Punab tuletab ka meelde, et eriti oluline on kaitsta vanemaid ja krooniliste haigustega inimesi. Võimaluse korral neid mitte külastada. Siiski tuleb aga jälgida, et keegi lähedastest abita ei jääks (maja kütmine, poes käimise võimekus). “Suhelge oma kallite vanemate lähikondsetega telefoni või muid e-vahendeid kasutades,” soovitab ta. Samuti paneb ta vanematele südamele, et kui lapsed jäävad koju, siis ei tohiks neid vanavanemate juurde saata.

Oma postituses pöörab ta tähelepanu ka teistele olulistele punktidele:

1) Tuulutage üldkasutatavaid ruume võimalikult palju.

2) Peske sageli käsi. Samuti puhastage regulaarselt oma mobiiltelefoni ja teisi e-seadmeid.

3) Väldi suu, nina ja silmade puudutamist. Viirus levib kõige paremini just sealsete limaskestade kaudu.

4) Puhastage regulaarselt tööpindu, mida kätega puutute.

5) Püüdke säilitada aktiivne eluviis. Spordiklubide ja saalide asemel oleks siiski soovitatav ennast värskes õhus liigutada.