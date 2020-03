12 ettepanekut, mida teha, kui oled sunnitud kodus istuma. Lugejad, jagage mõtteid!

Miks mitte luua sõpradega sotsiaalmeediagrup, kus korraldada mälumäng? Või mõne eriti jabura filmi ühisvaatamine nii, et ise teksti peale lugeda?

Tsirkus on ajast-aega vastu pidanud lauamäng. Foto: Anni Õnneleid

8. Laua-ja kaardimängud

Tõsi, on oht, et pärast mõne pereliikme pokkeris puhtaksmängimist peresidemete soojus kannatab mõneks ajaks, aga ega solvunu kaugele pääse: on karantiin, ja küll ta varsti leebub ja oma toast jälle välja tuleb. Ja teeb siis kõigile ümbermaailmareisis pähe.

9. Hei, haara kruvikeeraja!

Ja nüüd valus küsimus. Kas pole nii, et viis aastat tagasi lõppenud remondist hoolimata on viimane põrandaliist küll ostetud, ent endiselt paika panemata? Ja magamistoa riidekapil on üks nupp küljest ära? Ja lapse kirjutuslaua sahtel liigub miskipärast halvasti? Viirusekarantiin võib olla ainus võimalus end sundida lõpuks neid tüütuid töid käsile võtma. Pärast on hea meel.

10. Mine metsa!

Kui peres on auto, on lihtne: sõitke metsa või mere äärde, otsige välja kõik lähikonna ohvrikivid, lase GPS-il paika panna kõige otsem marsruut punktist A punkt B ja sõitke see siis ausalt kõiki viletsaid külateid kasutades läbi. Võimalusi on lõputult!

Kui teed kodus võileivad kaasa, ei pea ka kohvikutest-külapoodidest läbi astuma. Kui isiklikku transporti pole, siis ilmselt õnnestub ikkagi nii jalutama minna, et kellelegi ülearu lähedale ei satu.

11. Pane paika tuleviku reisiplaanid

Kui tundub, et poolelijäänud remonditööde lõpetamine on ikkagi liiga õudne, võib minna kergema vastupanu teed. Praegu on reisimine halb mõte, aga maailm ju ei lõpe ja kui suur kriis läbi, vajab turisimisektor toetamist. Planeeri siis oma tulevasi reise juba täna! Vaata, kus Ecuadoris on kõige ägedamad mägikülad. Kas Põhja-Rootsis on suvel peale vasekaevanduse veel midagi vaadata? Mis on kõige optimaalsem autoreisimarsruut Horvaatiast Mongooliasse?

12. Nokitse ja õpi!

Eestlased on alati olnud osavad isetegijad, oleks vaid seda aega, et nokitseda. Nüüd on! Kui unistuseks on kodune metallitöö, ei pruugi see muidugi täituda, sest kortermajja treipingi hankimine pole parim plaan. Aga miks mitte (olgu siis koos lastega või mitte) ära õppida kõik meremehesõlmed? Youtube’ist saab õppida kõike alates köiepunumisest kuni origamini.