VIDEO | Soome külmim vald tahab 2032. aastal suveolümpiamänge võõrustada

Vald teatas pressikonverentsil oma kandidatuuri esitamisest, tunnistades, et see on küll "hull idee", kuid selle taga on tõsine sõnum, vahendab Reuters.

"Meie kavatsus on selge: tahame hoida Sallat sellisena, nagu see on, et meie talved oleksid külmad ja lumised," ütles Salla vallavanem Erkki Parkkinen. "Nii meil tekkiski selline pöörane idee: korraldada suveolümpiamängud ühes planeedi kõige külmemas kohas."

Ta lisas, et kui Salla suudaks olümpiamängud 2032. aastal korraldada, tähendaks see, et keskmine globaalne temperatuur ei ole lakanud tõusmast.

"Kui jääme kõrvale ega tee midagi, lastes globaalsel soojenemisel valitseda, kaotame oma identiteedi ja linn, mida armastame - nagu ka paljud teised kogu maailmas - lakkab olemast, nagu me seda teame," ütles Parkinnen.

2032. aasta ei ole pöördepunkt mitte ainult Salla, vaid kogu planeedi jaoks, leidis vallavanem.

"Meie suved muutuvad üha palavamaks, meie talved muutuvad järjest lühemaks," tõdes Parkkinen. "Salla on valmis 2032. aastal olümpiamänge korraldama, kuid mis hinnaga?"