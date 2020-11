Uus keskkonnaminister ei ole kindel, et inimene on kliimamuutuste peapõhjus

"Kliimamuutused on nähtavad ja need on kahtlemata olemas. Inimtekkelisuse osas - nii palju kui mina seda olen lugenud - on ühte ja teist poolt vaidlused üleval," rääkis Epler teisipäeval "Terevisioonis", mida vahendas ERR-i uudisteportaal.

"Kindlasti inimene mõjutab keskkonda ja seda, mis maakeral toimub. Inimene on kindlasti jõudnud oma arengus sellisesse kohta, kus suudetakse protsesse väga suurelt mõjutada. Kas kliimamuutuses on inimtekke mõju nii suur kui siin arvatakse, kes teab, ei ole päris veendunud," märkis keskkonnaminister.

Vastates küsimusele, kuidas Eesti peaks oma energiatarvet rahuldama, ütles Epler, et põlevkivienergeetikas ta enam suurt potentsiaali ei näe, kuid soovitas jälgida arenguid tuumaenergeetikas.

"Taastuvenergial - tuul, päike - on kindlasti oma osa meie energiavajaduse rahuldamises. Aga ma arvan, et on oluline olla kursis ka arengutega tuumavallas. Kui räägitakse uue põlvkonna tuuajaamadest, mis alles mõni aasta enne 2030ndat jõuavad prototüübi valmimiseni, siis ma arvan, et me peaksime nende arengutega kaasas olema. Kindlasti on tuumaenergia üks alternatiiv, millega energiavajadust rahuldada," rääkis Epler.

Keskkonnaminister ei avanud oma seisukohta metsanduse arengukava osas, öeldes, et soovib kõigepealt keskkonnaministeeriumi vaate selgeks saada.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.