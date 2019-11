USA alustas ametlikult Pariisi kliimakokkuleppest lahkumise protsessi

Lahkudes saab ajalooliselt suurimast kasvuhoonegaaside õhku paiskajast ning juhtivast nafta- ja gaasitootjast USA-st ainus riik väljaspool seda kokkulepet, vahendab Reuters.

USA välisminister Mike Pompeo kinnitas sammu eile, tuues välja, et USA on emissioone viimastel aastatel kärpinud, kuigi on energiatoodangut suurendanud.

„USA on uhke oma tulemuste üle maailma liidrina kõigi emissioonide vähendamises, paindlikkuse suurendamises, majanduse kasvatamises ja oma kodanikele energia kindlustamises,” ütles Pompeo.

Euroopa Liit väljendas pettumust.

„Ühendriikide taganemine Pariisi kokkuleppest tähendab, et meie ülejäänud peame oma koostööd veelgi suurendama,” ütles Euroopa Liidu eesistujariigi Soome keskkonnaminister Krista Mikkonen täna. „Me jätkame koostööd USA osariikide, linnade ja kodanikuühiskonnaga kliimategevuse toetamiseks.”

USA välisministeeriumi kiri ÜRO peasekretärile António Guterresile paneb käima kella protsessis, mis peaks lõpule jõudma üks päev pärast USA 2020. aasta presidendivalimisi.