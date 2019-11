ÜRO: kui emissioone kohe ei kärbita, kaob võimalus kliimakatastroofi vältimiseks

Kuigi ÜRO kinnitab, et 1,5 kraadi eesmärk on endiselt saavutatav, tunnistab ta, et see nõuaks maailma majanduse enneolematut ja koordineeritud ümberkujundamist.

Kümnendat aastat koostatav raport puudutab ka seda, kui palju on valitsuste kümneaastane tegevusetus maksma läinud.

Kui tõsine kliimamuutuse vastane tegevus oleks alanud 2010. aastal kohe pärast Kopenhaageni tippkohtumist, oleks pidanud igal aastal emissioone vähendama 0,7%, et piirata temperatuuri tõus kahe kraadiga, ja 3,3%, et piirata temperatuuri tõus 1,5 kraadiga.

Kuigi nõuanded riikidele on erinevad, on üks teema selge: lõpetage täielikult kivisöe kasutamine, vähendage märkimisväärselt nafta ja maagaasi kasutamist ja suurendage dramaatiliselt uuenevate energiaallikate kasutamist.