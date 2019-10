Tulikuumas Kataris jahutavad konditsioneerid õhku ka tänavatel, tekitades samas uusi kasvuhoonegaase

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: Martin Meissner, AP

Temperatuurid Kataris, ühes kuumemas kohas maailmas, on tõusnud nii kõrgele, et võimud on paigaldanud õhukonditsioneerid vabasse õhku, sealhulgas tänavatele ja väliturgudele.