Royal Shakespeare Company loobus kliimateadlike noorte survel energiafirma BP sponsorlusest

„Paljude kuude jooksul oleme kuulanud palju ja erinevaid hääli ja arvamusi meie partnerluse kohta BP-ga ja nende toetuse kohta meie viienaelase pileti skeemile 16-25-aastastele. See hoolikas ja tihti keeruline debatt teiste hulgas meie juhatuse, personali, publiku ja näitlejatega on esile tõstnud tunnete tugevuse eriti noorte inimeste hulgas, keda me loodame sellest skeemist kasu saavat,” ütlesid oma avalduses RSC kunstiline direktor Gregory Doran ja tegevdirektor Catherine Mallyon.

RSC teatel on nende organisatsiooniliste väärtuste keskmes noorte inimeste seisukohtade kuulamine ja neile reageerimine. Igal aastal kohtub RSC koos Shakespeare’i näidenditega 500 000 lapse ja noorega.

„Kliimaalases hädaolukorras, mida me tunnistame, ütlevad noored inimesed nüüd meile selgelt, et BP sponsorlus seab tõkke nende ja nende soovi vahele RSC-ga suhelda. Me ei saa seda sõnumit eirata,” teatas RSC. „Kõike seda silmas pidades oleme langetanud keerulise otsuse lõpetada oma partnerlus BP-ga selle aasta lõpus.”