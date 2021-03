Riik peab üha enam hädas loomadele appi tõttama

Kui üle-eelmisel aastal tegid keskkonnaameti töötajad hätta sattunud loomade abistamiseks 349 väljasõitu, siis mullu tõusis arv hüppeliselt 832 väljasõiduni.

Järsk kasv tuleb sellest, et eelmisest aastast hakkas keskkonnaamet loomaabi teenust osutama ka töövälisel ajal. Lisaks kutsus keskkonnaamet hädas loomadest teavitama vabatahtlike organisatsioonide asemel keskkonnaameti telefoninumbril, mis on vahepeal muutunud ning on nüüdseks 1247.

Lisaks tehnilistele nüanssidele on inimesed hakanud aastate jooksul ka lihtsalt üha enam hädas loomadest teada andma – suisa nii palju, et keskkonnaamet on pidanud tegema kampaaniat, mis paneb südamele, et iga metsloom ei vaja tegelikult abi, ammugi ei tohiks nende ellu sekkuda asjatundmatult.

„Kui häirekeskuse numbrile 1247 helistab murelik pereema ja ütleb, et talle vaatab autoaknast sisse kurbade silmadega jänku – tulge kohale ja tehke midagi, siis see teeb nõutuks,” sõnas keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart. „Me teame, milline on Eestis sotsiaalmajanduslik seis ja näeme, kui paljud inimesed soovivad, et me pakuksime looduses samu teenuseid, mida me pakume oma lastele.” Kuppart rõhutas, et looduses toitub ikka üks liik teisest ning surm on eluringi osa.

Samas ei tähenda see tema sõnul, et tuleks olla hädasolijate vastu ükskõikne. „On arusaadav, et kuna me oleme ise asunud elama loomade-lindude elupaikadesse, siis me ei saa olla hoolimatud. Siinkohal on mul tänusõnad mittetulundusühingutele, kes on meiega koostööd teinud, ja hoolivatele inimestele, kes on teatanud hätta sattunud loomadest.”

Positiivsena tõi Kuppart välja, et inimesed on üha enam saanud aru, et näiteks linde pole vahetult enne rändeperioodi tarvis toita. „Aga tõepoolest helistatakse – on näiteid kajakatest, tuvidest või ka jahiloomadest, keda soovitakse, et riik aitaks. Me peame iga kord kaaluma, kuhu me ressurssi kasutame ja võib-olla ei ole see mõistlik. Küll aga on oluline, et me märkaksime, kui [hädas] on kaitsealused ja haruldased liigid – seal me tahaksime jätkuvalt olla hästi kiired,” rääkis peadirektor.