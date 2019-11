Rahva toetus kliimaneutraalsuse osas langes märgatavalt, kui mainiti põlevkivienergia kasutamise võimalikku lõpetamist

"Meie eesmärk oli püstitada küsimus alternatiiviga, et võitlus kliimamuutustega eeldab seda, et põlevkivi tootmist enam sellises mahus jätkata ei saa. Heade asjadega on alati kerge nõus olla, aga kui panna juurde, millest selle nimel loobuda tuleb, tuleb ka jaotus teistsugune," ütles Kivirähk. "Erinev küsimus annab alati ka erineva vastuse."

Uuringu tellinud Kaljurand ütleb samuti, et küsimuse täpsustamise ja sellesse tagajärgede toomisega muutuvad inimesed tagasihoidlikumaks.

"Nii kui toome teemana sisse Ida-Virumaa kaevandused ja kaevurite tuleviku, on inimesed märksa tagasihoidlikumad ja mõtlevad sotsiaalsele dimensioonile. Praeguse olukorra kohta saab öelda, et meil ongi erinevad seisukohad. Haritumad, noored inimesed Tallinnas arvavad ühtmoodi, kaevurid ja nende perekonnad Ida-Virumaal aga teistmoodi, mis on ka mõnes mõttes täiesti arusaadav ja mõistetav," ütles Kaljurand.

Samasuguse seisukohamuutuse võiks tema sõnul tuua, kui küsitluses asendada põlevkivi kaotamine näiteks tuumajaama loomusega. "Keskkonnateadlikumad ütlevad, et see oleks lahendus, aga väga palju on ka neid, kes ütlevad: ei, mitte mingil juhul, me ei ole valmis nendega kaasnevate ohtudega tegelema," ütles Kaljurand.

Et ühiskonna diskussioon ei oleks ainult stiilis "tahan/ei taha", on vaja põhjendusi ühelt ja teiselt poolt. "Teadlased peaksid palju jõulisemalt sekkuma, seletama ja rääkima," julgustas Kaljurand. Samuti ei peaks valitsus peituma üksnes sääraste "jah/ei" uuringute taha.

Kaljuranna sõnul näitab tema tellitud uuring, et valitsus peaks tegelema kliimaneutraalsuse ja põlevkiviga looduse mõttes nii jätkusuutlikkuse kui ka inimeste mõttes. "Et inimesed ei kannataks selle läbi, et me hakkame täitma kliimaneutraalsuse eesmärke," ütles ta.

"Eesti ei ole ainulaadne maailmas. Neid riike on teisigi ja saab õppida nende praktikast. Euroopa Liidus on praegu ka arutlusel nende riikide toetus, kus inimesed kannatavad kõige rohkem keskkonnateadlikkumaks ja -säästlikumaks muutumise läbi. Neid meetmeid ja võimalusi on palju, aga midagi tuleb ära otsustada," rääkis Kaljurand.

Näiteks pidanuks Kaljuranna sõnul valitsus elementaarselt kliimaneutraalsuse eesmärke toetama juba suvel, kui teemat Euroopa Liidus arutati. "Aga suvel jäi ta (peaminister Jüri Ratas - toim) vastuse võlgu. Ta oli EKRE pantvang ja võttis mõned kuud aega, et EKRE ära veenda. See sõnastus, millega ta lõpuks nõustus, oli nii keeruline ja tinglik, et lõpuks ei saanud aru, kas me toetame siis või ei toeta," rääkis Kaljurand.