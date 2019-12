Madridis algavad läbirääkimised peagi käes oleva kliimakriisi leevendamiseks

Konverents nimega COP25 pidi algselt toimuma Tšiilis, aga sealne valitsus tühistas ürituse rahvarahutuste tõttu. Hispaania võttis selle peale korraldamise oma õlule. Kahe nädala jooksul on oodata üle 29 000 osaleja, vahendab BBC News.

Guterres ütles enne konverentsi, et kliimakriis on peagi käes ja poliitilised liidrid peavad reageerima.

„Eesseisval 12 otsustaval kuul on oluline, et me tagaksime amitsioonikamad riiklikud kohustused, eriti peamiste emiteerijate poolt, et alustada viivitamatult kasvuhoonegaaside emiteerimise vähendamist tempos, mis vastab süsinikuneutraalsuseni jõudmisele 2050. aastaks,” ütles Guterres. „Me lihtsalt peame lõpetama kaevamise ja puurimise ning kasutama ära suuri võimalusi, mida pakuvad taastuvenergia ja loodusel põhinevad lahendused.”

Pea kõik maailma riigid on nüüd allkirjastanud ja ratifitseerinud Pariisi kliimakokkuleppe ja selle tingimuste järgi peavad nad andma enne 2020. aasta lõppu uued kliimalubadused.

Madridi kohtumine märgib algust 12 kuule palavikulistele läbirääkimistele, mis kulmineeruvad konverentsiga COP26 järgmise aasta novembris Glasgow’s.