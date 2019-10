Kas elektriautodest on abi kliima soojenemise peatamiseks?

Kliimasoojenemine on üleilmne mure. Eesti võttis eesmärgiks kliimaneutraalsuse ja üks viis heitmeid vähendada on autopargi elektrifitseerimine. Oodatav ostutoetus, elektriautode odavnemine ja suurenev mudelivalik ei pruugi aga sugugi tähendada, et me Maarjamaal lähiaastatel e-autodega sõita saaksime. Isegi kui väga tahaksime.

Meie keskkonnakaitsjate seisukoht on aga, et e-sõidukitele üle minnes tuleks autostumisele piir panna. Eelistada tuleks toimivaid ühistranspordilahendusi, rendisõidukeid ja soosida kergliiklusteede rajamist. Maanteeameti liikuvuskava ekspert Mari Jüssi soovitab peale e-sõidukite toetusmeetmete riiklikult välja töötada ka elektriliste jalgrataste ostutoetuse pakett. Kui linlased loobuksid isiklikust autost – olgu see kuitahes öko –, saaksime tõsimeeli rääkida kliimaneutraalsuse saavutamisest.