Kadri Simson: viie aasta pärast maksab elektriauto sama palju kui diiselmootoriga auto

Saatejuht uuris eestlkasest energeetikavolinikult, kas ta soovitaks veel homme osta inimesel endale diiselmootoriga auto, kui liisingukalkulaator peaks seda soosima? Simson vastas, et sõltub, kui pikaks perioodiks inimene endale auto ostab, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Praegusel hetkel oleme me olukorras, kus elektriauto on veel kallim. Kõik prognoosid näitavad, et 2020-ndate keskel on elektriauto diiselauto või bensiiniautoga samas hinnaklassis. Kui on selline luksus, et saad auto osta üheks liisinguperioodiks ehk viieks aastaks, siis viie aasta pärast on elektriauto juba kõva edusammu teinud," sõnas Simson.

Kui Eesti valitsus peaks otsustama rajada uue põlevkiviõli eelrafineerimise tehase, siis selleks Euroopa õiglase ülemineku fondi vahendeid Simsoni sõnul kasutada ei saa.

"Õiglase ülemineku fondist ühtegi fossiilse kütusega seotud investeeringut teha ei saa. /.../ Me oleme jõudnud sinnamaani, et ka Euroopa Investeerimispangast soodsaid laene pärast aastat 2021 ei ole ühelegi fossiilsele kütusele saada," rääkis Simson.

Ta lisas, et Eesti valitsus ei otsusta tehase rajamist enne, kui neil on olemas tasuvusuuringud.