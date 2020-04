Iga internetti riputatud foto kulutab energiat ja aitab kaasa kliimamuutusele. Homme hakatakse maailmas digiprügi koristama

Kuigi võib tunduda, et Dropboxi kausta või Google Drive’i laetud sünnipäeva fotod või reisil filmitud videod füüsiliselt ei eksisteeri, on nad siiski kuskil olemas — enamasti asuvad nad suurtes serverites, mille töös hoidmine ja jahutamine nõuab märkimisväärses koguses energiat.

“Kogu interneti süsihappegaasi tekitamine on samas suurusjärgus lennundusest tuleva emissiooniga, mis äsja enne kriisi oli. Tegemist on päris suure jalajäljega ja see ainult kasvab,” räägib Eesti maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normet.