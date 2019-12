Greta Thunberg süüdistas kliimakonverentsil riigijuhte kavalas raamatupidamises ja loomingulises PR-is tegutsemise vältimiseks

Thunberg ütles, et järgmine aastakümme määrab planeedi tuleviku, vahendab BBC News.

Thunberg süüdistas maailma riigijuhte pidevates katsetes leida võimalusi tõeliste muutuste tegemise vältimiseks.

„Tõeline oht on see, kui poliitilikud ja ettevõtete juhid teevad näo, et tõeline tegevus on käimas, kui tegelikult ei tehta peaaegu midagi peale kavala raamatupidamise ja loomingulise PR-i,” ütles 16-aastane Thunberg.

Kliimamuutusealased tippkohtumised näivad Thunbergi sõnul olevat „muutunud riikide jaoks mingisuguseks võimaluseks pidada läbirääkimisi möödahiilimisvõimaluste üle ja ambitsioonide suurendamise vältimiseks”.

Kell tiksub ja aastakümme on lõppemas, märkis Thunberg.

„Vaid kolme nädala pärast alustame me uut aastakümmet, aastakümmet, mis määrab meie tuleviku. Praegu otsime me meeleheitlikult mingit lootuse märki,” lausus Thunberg.

Thunbergi kõnele eelnes Brasiilia paremäärmusliku presidendi Jair Bolsonaro oma. Viimane sarjas Thunbergi mure väljendamise pärast Brasiilia põliselanike tapmise üle Amasoonias.

„Greta ütles, et indiaanlased surid, sest nad kaitsesid Amasooniat,” ütles Bolsonaro ajakirjanikele. „On muljetavaldav, et press annab sellisele jõmpsikale ruumi.” Bolsonaro kasutas portugalikeelset sõna pirralha.

Thunberg muutis seepeale oma nime Twitteris Pirralhaks.