Greta Thunberg sai üle Atlandi sõiduks küüti Austraalia purjetavatelt youtuber’itelt

Whitlum ja Carausu on videoblogijad ning Henderson professionaalne purjetaja.

Nende alus ei jäta peaaegu mingit süsinikujalajälge. Sellel on päikesepaneelid ja hüdrogeneraatorid elektrivoolu saamiseks. Alusel on ka tualett erinevalt jahist, millega Thunberg augustis Suurbritanniast New Yorki sõitis. Seal oli ainult ämber.

Whitlum ja Carausu postitavad igal nädalal YouTube’i uue video oma ümbermaailmareisist koos 11-kuuse pojaga. Nad on YouTube’i kõige populaarsemad purjetamisega tegelevad videoblogijad enam kui miljoni jälgijaga.

ÜRO kliimakonverents COP25 pidi algama 2. detsembril Tšiili pealinnas Santiagos, aga see viidi 30. oktoobril üle Madridi rahutuste tõttu Tšiilis, mis jättis Thunbergile vaid neli nädalat, et reisida ümber poole maailma.

Thunbergil oli algselt kavas aeglaselt Ameerika mandrit pidi lõunasse reisida. Kaks nädalat tagasi palus ta aga sotsiaalmeedias abi.

„Nüüd pean ma leidma viisi Atlandi ületamiseks novembris ... Kui keegi saaks aidata mul transporti leida, oleksin ma nii tänulik,” kirjutas Thunberg.