Greta Thunberg lisas Twitteri kontole Putinilt saadud iseloomustuse

Putin ütles kolmapäeval, et ei jaga vaimustust Thunbergi esinemise üle ÜRO-s, sest ei ole õige „kasutada lapsi ja noori isegi selliste õilsate eesmärkide saavutamiseks”. Putin väljendas veendumust, et Greta on „hea tüdruk ja väga siiras”, aga arvas, et talle ei ole keegi selgitanud, et „tänapäevane maailm on keeruline ja mitmekülgne”, vahendab RIA Novosti.

Thunbergi Twitteri profiilil on nüüd kirjutatud „A kind but poorly informed teenager” („Hea, aga halvasti informeeritud teismeline”).

Varem kasutas Thunberg Twitteri kontol USA presidendi Donald Trumpi talle antud iseloomustust „A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future” („Väga õnnelik noor tüdruk, kes ootab väga helget ja suurepärast tulevikku”).