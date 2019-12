Greta Thunberg avaldas endast foto Saksa rongi põrandal istumas. Deutsche Bahn: Gretal oli istekoht 1. klassis

Thunberg vastas veidi hiljem. Tema rong Šveitsist Baselist Saksamaale olevat käigust maha võetud ja ta pidi koos kaaslastega kahes erinevas rongis põrandal istuma. „Pärast Göttingeni sain ma istekoha. See ei ole loomulikult mingi probleem ja seda ei ole ma ka kunagi öelnud. Ülerahvastatud rongid on hea märk, sest see tähendab, et nõudlus rongireiside järele on suur!” kirjutas Thunberg Twitteris.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!