DELFI LUGEJA FOTOD | Kliimaaktivistid alustasid Londonis üritusi kesklinna ummistamiseks kaheks nädalaks

Tuhanded aktivistid on valmis vahistamiseks, vangi minemiseks ja näljastreigiks, et võidelda ülemaailmse soojenemise vastu, vahendab Daily Mail.

Daily Maili nähtud salaplaanide järgi on taktika politsei ärritamine, „majandusliku segaduse” tekitamine ja valitsusasutuste ülevõtmine.

Pärast „avatseremooniat” eile õhtul Londoni kesklinnas, kus tegeleti mediteerimise ja tantsimisega, olid meeleavaldajad laagris Hyde Parkis.

Marble Archi ümber korraldasid värvilistes riietes inimesed rongkäigu.

Extinction Rebellion teatas, et meeleavaldused tulevad viis korda suuremad kui selle aasta aprillis toimunud.

Liikumise esindaja Zoe Jonesi sõnul on 4000 inimest andnud allkirja selle kohta, et on valmis enese vahistamiseks.

Kavatsetakse sulgeda 11 tänavat Whitehalli ümbruses.

Näiteks kavatsetakse panna 50 inimest ristmikul seitsmeks minutiks edasi tagasi kõndima, et tekitada kasvav ummik. Väidetavalt on see täiesti seaduslik.

Oodatakse, et üritustest võtab sel korral osa 20 000-30 000 inimest.