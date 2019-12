Austraalia peaminister keeldus riigi kivisöetööstuse kärpimisest kliima kaalutlustel

Austraalias on alates septembrist möllanud võsapõlengud, mis on tapnud üheksa inimest ja hävitanud sadu majapidamisi, vahendab BBC News.

Kui kriis eelmisel nädalal rekordilise kuumuse tõttu eskaleerus, sattus Morrison kõva kriitika alla, sest oli perega Hawaiil puhkusel.

Täna kordas Morrison, et ei muuda oma poliitikat „paanika” kaudu.

Austraalia on hoidnud majanduslikel kaalutlustel kangekaelselt kinni kivisöeenergiast, vaatamata kliimamuutusealase raporti soovitustele.

„Mida me ei tee, on enese sidumine hoolimatute ja töökohti hävitavate ja majandust purustavate eesmärkidega, mida välja otsitakse,” ütles Morrison täna kohalikule telekanalile Nine.

Paljud austraallased on süüdistanud valitsust tegevusetuses kliimamuutuse suhtes.

Morrison on ütles, et kliimamuutusega tegelemine on praegu sama tähtis, kui oli varem sel aastal enne põlenguid.

Morrisoni sõnul on riik teel oma võetud heidete vähendamise kohustuste täitmise suunas, mille aga ÜRO on varem vaidlustanud.

„Ma ei lepi kinnitusega, et Austraalia ei kanna oma koormat,” ütles Morrison.

Morrison püüdis selgitada ka oma Hawaii-puhkust, mille eest ta on juba vabandanud, võrreldes seda töötava lapsevanema otsusega.

„Kas see on reede õhtu ja sa otsustad võtta selle täiendava torutöölepingu ja sa ütlesid, et tood lapsed ära, või midagi minu tasemel – need on asjad, millega sa lapsevanemana žongleerid,” ütles Morrison.