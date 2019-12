Ajakirja Time aasta inimeseks nimetati Greta Thunberg

Tiitel, mida on välja antud alates 1927. aastast, antakse inimesele või inimeste grupile, keda ajakirja toimetajad peavad vastava aasta sündmustele kõige suuremat mõju avaldanuks, kas heas või halvas, vahendab Associated Press.

16-aastane Thunberg alustas oma ülemaailmset liikumist 2018. aasta augustis, kui alustas Rootsi parlamendi juures kliimastreiki. Pärast seda on Thunberg esinenud ÜRO-s, kohtunud paavstiga ja inspireerinud miljoneid ühinema septembris toimunud kliimastreigiga, mis oli suurim kliimameeleavaldus ajaloos.

„Ta on tavaline teismeline tüdruk, kes võttes kokku julguse rääkida võimule tõtt, sai põlvkonna ikooniks. Selgitades abstraktset ohtu lõikava pahameelega, muutus Thunberg kõige mõjuvamaks hääleks kõige tähtsamas küsimuses, millega planeet silmitsi seisab,” teatas Time.

Time’i aasta inimene tehti teatavaks täna selliste nominentide hulgast nagu USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, USA president Donald Trump, Hongkongi meeleavaldajad ja „Vilepuhuja”.

