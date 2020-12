VIDEO | Virtuaalselt kokku tulnud lastekoor pühendab südamliku laulu neile, kelle me sel aastal kaotanud oleme

One Voice Children's Choiri südamlik "Memories" jutustab aegadest, mil lapsed ei teadnud veel, mis on valu ja uskusid, et elu jääb alati samaks. Lugu on pühendatud inimestele, kelle me sel aastal kaotanud oleme, kuid kellega me ühel päeval taas kohtume. Tegemist on ansambli Maroon 5 cover'iga.