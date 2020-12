VIDEO | Perearstide pöördumine: kuidas toimida, et hoiaksime eakaid ja saaksime jõulud lähedastega veeta

Tänavu on jõulud hoopis teistsugused. Kuid põhiline on ikka muutumatu - me kõik soovime oma armsate lähedastega pühade ajal koos olla. Samas tahame olla kindlad, et ei vii neile jõulukingiks kogemata kurja viirust.

Jõulude ajal süveneb inimeste üksildustunne ja eriti puudutab see vanavanemaid, keda ei tohiks sel ajal üksi jätta. Samas tahame kõik ju olla kindlad, et me koos olles neid ei nakata.

Jõuludeni on jäänud parasjagu niipalju aega, et valmistuda ja suunata oma käitumist nii, et saaksime rahuliku südamega külastada vanavanemaid ja olla koos kartmata, et võiksime kedagi nakatada.

Ootame positiivseid ja inspireerivaid lugusid ning vihjeid, sest head lood on jagamiseks. Kirjuta meile jagamehead@delfi.ee!

Sa tead kedagi, kes on ehe näide inimlikust suurusest ja isetusest? Kedagi, kes kriisi kiuste või just tänu sellele on ägedale ideele elu sisse puhunud? Kedagi, kelle mõtted ja energia annavad kogukonnale uue hingamise? Kedagi, kes muutis enda elu tundmatuseni? Vahest oled sa ise just üks sellistest? Võibolla on sinu naabruskonna hingeks hoopis mõni loom?