VIDEO I Ainult head emotsioonid ja huumor: vaata maailma parimaid Cannes Lionsi konkursil auhinnatud reklaame!

Cannes Lions esindaja Eestis Marika Jahilo valis välja üle 50 auhinnatud klipi aastatest 2006-2019 ning pani kokku veidi üle tunni kestva video. Reklaamide valiku aluseks on positiivsus, head emotsioonid ja huumor. Valikus on ka mitmeid John Lewise reklaame, mis on tuntud üle maailma (üht neist näed kohe selle loo alguses). Parimate reklaamide film on vaadatav vaid Delfis.

"Selleks ei pea olema võidusõitja ega autotööstur, et ägedad autod silma särama paneksid, või arhitekt, et imetleda imelist hoonet," ütleb loovagentuuri Salama loovjuht ja partner Madis Ots. "Nii on ka reklaamiga – Cannes Lions on küll reklaamitööstuse tähtsaim festival ja auhind, aga see ei tähenda, et igaüks ei võiks saada elamust maailma parimatest reklaamidest," märgib ta.