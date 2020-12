UNICEF | Rikkad riigid unustasid koroonakriisis lapsed

Sündmuse korraldamise idee sündis koroonakriisi tõttu, kus ranged meetmed ähvardavad röövida suure osa jõulurõõmust ja -traditsioonidest, selgitas üritust läbi viiva konsortsiumi Global Virtual Solutions eestvedaja Lehari Kaustel. “Otsustasime teha midagi ebatavalist, kutsuda kokku kõik jõuluvanad üle kogu maailma ja öelda koos: “Jõulud ei jää ära!” Mis sest, et ei saa üksteisega füüsiliselt koos olla. Koostöös Eesti Jõuluvanade Seltsiga kasvas see plaan üha suuremaks ning ametlikus koostöös UNICEFiga kogume raha ka heategevuseks.”

Rikkad riigid unustasid koroonakriisis lapsed

UNICEFi jaoks on jõuluvanade kongress võimalus tähelepanu suunata faktile, et senised koroonameetmed unustasid laste ja lasterikastele perede olukorra. Novembrikuus valmis UNICEFi raport, mis uuris, kuidas on nn Lääne jõukamad riigid suutnud laenuraha ära kasutada pidades silmas laste heaolu.

Uuringus lähtus, et vaid 2% laenurahadest ja majanduse taastamise pakettidest on suunatud otse lastele ning peredele ning järgmise viie aasta jooksul on laste vaesumise risk kõrgem kui varem. Koguni kolmandik jõukatest riikidest ei loonud ühtki meedet laste toetamiseks ning need, kes seda tegid, panustasid vaid lühiajaliselt.

UNICEFi hinnangul on vajalik siduda majandustoetuste meetmed suuremas ulatuses perede ja laste otsetoetamise poliitikaga ning vältida selles valdkonnas igasuguseid kärpeid. Tallinnas toimuv Globaalne Jõuluvanade Kongress on üks mitmekümnest võimalusest, kuidas UNICEFi ettepanekud saaksid tuge.

Tallinn kui virtuaalsündmuste kese

Eestist on viimase üheksa kuuga kujunenud Euroopa virtuaalsündmuste keskus, mille tipphetkeks oli ÜRO julgeolekunõukogu istungite edukas läbiviimine, maailmas püüdis pilke ka virtuaalne laulupidu. „Kuna Eesti on digiriik ja oleme nutikate lahenduste leidmisel alati olnud maailmas esirinnas, on igati loogiline, et sellise ainulaadse hübriidkonverentsi idee sündis just siin,“ rääkis abilinnapea Aivar Riisalu. „Me soovime, et jõuluajal ei oleks ühelgi lapsel ega lapsemeelsel puudu siirast rõõmust, nii et Tallinn on pannud jõuluvanade virtuaalsele kogunemisele õla alla. Ning et lisaks rõõmule jõuaks abivajajateni ka hädavajalik rahaline tugi, saab iga vaataja soovi korral annetada heategevusorganisatsiooni UNICEF tegevuse toetuseks.“ Nüüd on Saku Suurhalli kerkinud Euroopa suurim virtuaalstuudio, kus võõrustati Euroopa kosmosenädala sündmuseid. Ühtekokku mahub Eesti tehniliste ekspertide tänavuse aasta virtuaalsündmuste nimekirja juba 250 edukalt läbi viidud era- ja avaliku sektori sündmust. Paljud sündmused - sealhulgas ka Jõuluvanade Kongress - saavad teoks Tallinna linna toel.

Global Virtual Solutions, kuhu kuulub üle 10 Eesti ettevõtte, on hetkel Euroopa auhinnatuim virtuallahenduste looja. Konsortsiumi eestvedaja Lehari Kaustel lööb kaasa ka Välisministeeriumi poolt ellu kutsutud majandusarengu löögirühmas, mille eesmärgiks on tutvustada ja kasvatada Eesti potentsiaali globaalsete dialoogide pidajana.

Globaalne Jõuluvanade Kongress on nähtav DELFI, Facebooki ja sündmuse kodulehe kaudu Pühapäeval 13. desembril Eesti aja järgi kell 17. Sündmust aitavad lisaks UNICEFile ja Global Virtual Solutionsile läbi viia Tallinna linn, Saku Suurhall, Royal Experience, Eventech, Miltton, Cisco Systems, TwoOne, Minu Rada, ProLab, Valge Klaar, Telia, Futuruum, Sorainen, Digiscope ja VOK DAMS.

Vaata kongerssi ülekannet siit: perejakodu.ee/13detsember

Tee annetus UNICEFile SIIT.

Vaata ka christmas.globalvirtualsolutions.org