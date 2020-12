ÜLESKUTSE | Kes on käesoleva aasta päikesekiired? Ootame vihjeid ja lugusid! www.DELFI.ee RUS

Kevadhommik Viru rabas Foto: Hendrik Osula

Kahtlemata on lõppev aasta olnud paljude jaoks üks raskemaid. Seda olulisem on märgata, et headus, ilu ja inspiratsioon pole meie ümbert kuskile kadunud. Veel enam, neid tuleb jagada, et me üheskoos tröösti ja toetust leiaksime. Kindlasti on igaühel sellest aastast vähemalt üks südantsoojendav lugu, mida teistega jagada.