Üksikutele eakatele pakuvad seltsi vabatahtlikud jututajad, pühadesoove saad saata sinagi

Pereliikmed või hooldekodud võtavad ühendust Jututaja MTÜ-ga, kes määrab vabatahtlikule inimese, kellele seltsi minna pakkuma. Kui klapp on hea, jätkub suhtlus pikemalt. Eakatele meeldib endast ja oma noorusest rääkida ning nad vajavad kedagi, kes neid kuulaks. Igal nädalal räägitakse tund aega, kas näiteks telefonis või jalututades. "Inimesed on inimesed ja ühiseid teemasid ikka leiab," ütleb Iris.

Eestis on 110 000 üksi elavat eakat. Praegusel ajal, kui üksikud inimesed on eriti raskes olukorras, pöörab asjaolule tähelepanu ka näiteks Elron, kes kutsub inimesi üles kirjutama neile, kellel pühade ajal kellegagi koos pole olla.

97-aastane Maimu Viljandimaalt kaotas möödunud aastal oma abikaasa ja veedab sel aastal jõulud esimest korda üksi. Sarnaselt temale on Eestis tuhandeid inimesi, kes viiruse tõttu pühi üksi peavad pidama. Neile inimestele on meil kõigil võimalik häid soove saata. 21.-22. detsembril saadetakse heategu@elron.ee e-postile laekunud kirjad jõulukaartidena laiali.

