Tõenäoliselt maailma ägedaim matkajuht räägib Eesti inimeste suhtest loodusega ja selgitab, miks me vaikust vajame

Südame hääl

Hiljuti ilmus Vainol kolumnikogumik "Peegel karu silmades". Sõnakunsti ja loodust armastava mehena võib teda ilmselt üsna õnnelikuks inimeseks pidada. Südamega elamine ja loomine ei ole kirjutatud enamikesse tänapäevastesse ametijuhenditesse.

"Saan enda kohta ilmselt öelda, et proovisin enne seda tööd kõik teised võimalused läbi ja lõpuks olin olukorras, kus mul ei olnud ühtegi muud valikut. Küllap oli minus piisavalt pettumust ja valu, et julgeda lõpuks kuulata oma südant ja mitte kedagi teist. Ma arvan, et kui oleksin siiski proovinud vanal viisil jätkata, oleksin langenud depressiooni. Oleks painav elada tundega, et kuskil teiste valikute taga on olemas see koht, kus piisab sellest, et oled sina ise ja teed seda, mis sulle üle kõige meeldib."

Raba - seltskonnaelu keskus

Kellele nüüd tundub, et raba on üks lõputu meditatsiooni- ja vaikuslaager, siis see eksib. Rabas saab isegi nalja! Kuigi nalja saab poole kohaga rabaelanikul enamasti kahekõnedes iseendaga, siis tegelikult käib rabas ka vilgas sotsiaalne elu. Ükskord nägi mees seal teist inimest.

"Meenub üks seik suvisest murakakorjest. Parkisin oma auto tee äärde, võtsin räätsad ja suundusin läbi metsa raba poole. Üsna pea märkasin mustikaid korjavat vanemat tädikest, kes jäi mind väga kohkunult vaatama. Mul tekkis mure ja küsisin, et kas kõik on ikka korras. Ta vastas, et on seal rabas aastakümneid marjul käinud, kuid et nii noor mees on omapead rappa tulnud - seda näeb ta küll esimest korda. Mõtlesin, et kas hakkan kiitma noorendavat laukavett ja turbamaske, kuid otsustasin siiski paljastada oma matkajuhi ameti ja meil jagus juttu natuke rohkemakski."