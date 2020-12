Terhh ja teraapiakoer Jessie | Kaks empaatilist hinge pakuvad lastele tuge

Terhh tegutses varemalt kosmeetikaäris, kuid umbes aasta tagasi sai see etapp tema elus tervislikel põhjustel läbi. Naise silmad ei talu enam arvutiga töötamise koormust. Nüüd on ta jõudnud ringiga tagasi sinna, kust kunagi alustas ja täiendab oma oskuseid näomassaaži tehnikate alal. "Suunasin oma töö silmadelt hoopis kätele," võtab Terhh elumuutuse kokku.

Teadagi ei ole töö aga elus aga kõik. "Mina otsustasin teraapiakoerte maailma siseneda umbes neli aastat tagasi. Reaalselt praktikasse jõudsime koos Jessie'iga sel sügisel, pärast seda, kui läbisime teraapiakoera eksami. Tegelikult ei olnud teda veel sündinudki, kui mina juba enda sees selle otsuse vastu võtsin," räägib vabatahtlik, keda kannustab sel teel missioonitunne.

Sõbra kaotus

"Mul oli ka enne samast tõust koer, kümme aastat. Temaga meil ei olnud selliseid eesmärke nagu Jessie'iga. Ta oli meile kirjeldamatult kallis. Meie pereliige, meelelahutaja, sõber, rõõmus sabaliputaja toas ja õues. Tema kaotus oli minu jaoks ränk löök. Olin veendunud, et ei suuda midagi sellist enam uuesti üle elada. Tol ajal tundus, et uue koera võtmine on täiesti välistatud," meenutab Terhh, kes on ka kassiomanik.

"Looduslähedus on mulle alati eksisteerimiseks ja hingamiseks vajalik element olnud. Ma tundsin nii meeletut igatsust selle koera läheduse ja temaga koos tegutsemise järele. Seetõttu hakkasingi oma "ei iial enam" otsusest lahti laskma. Ma ootasin nagu mingit märki, mis annaks mulle impulsi mõtteks, et ma võiks enda kõrvale uue sõbra võtta," räägib Terhh.

Märgid

Küsi ja sulle antakse. Terhh sirvis lennukis ajalehte, kui ta silm jäi pidama artiklile Pärnu linnapeast, kelle hobiks on oma koertega lugemissessioonidel käimine. See oli Terhhi jaoks heureka moment. Just siis sai ta teada, et koertega üldse selliseid asju tehakse. Ta oli küll kuulnud delfiini- ja hipoteraapiast, kuid selline koerte kaasamise viis tuli talle üllatusena.

"See kõnetas ja sütitas mind koheselt ning õige pea guugeldasin, et mis koerad need sellised on ja kuidas nendeks saadakse. Siis leidsingi, et meil on siin isegi olemas Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing, mis oli küll sellel hetkel veel üsna värske, kuid andis mulle võimaluse ennast kurssi viia," meenutab Terhh. Kohe oli toimumas ka organisatsiooni tegevusi tutvustav loeng, kust naine ennast õige pea leidis. See kogemus tundus nii õige ja kogu asja juures oli tahtmist täis naise jaoks vaid üks väike aga. "Mõtlesin, et puudu on mul ju ainult koer, kellega koos seda teekonda alustada," naerab Terhh.