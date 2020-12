Teosta oma unistuste elu nende 7 harjumuse abil, mida praktiseerivad edukad inimesed

1. Tööta nutikalt

Ära raba nõrkemiseni. Proovi ehitada üles jätkusuutlik eluviis, mis lubab sul hinge tõmmata, patareisid laadida ja olla efektiivne just pikas perspektiivis.

2. Ole proaktiivne

Meil on loomulik vajadus ümbritsevat maailma muuta. Ära reageeri pidevalt sündmustele ja olustikule enda ümber. See kurnab sind emotsionaalselt. Võta oma elu eest vastutus ja panusta energia sammude astumisse, mis sind reaalselt elus edasi viivad.

3. Alusta finiši visualiseerimisega

Ära veeda oma elu tühja rapsides ja suvalisi ameteid proovides. Loo visioon tulevikuks. Kus sa näed ennast töötamas? Tee selleks läbimõeldud samme ja loo teadlikult oma reaalsus.

4. Prioritiseeri

Sea oma ülesanded tähtsuse järjekorda. Ülesannete prioritiseerimiseks on oluline mõista, mis on esmatähtis. Ehk siis, millised sammud toovad sind lähemale sinu visualiseeritud tulevikule. Ära lase pakilistel, kuid ebaolulistel ülesannetel ennast teelt kõrvale kallutada.

5. Pea läbirääkimisi nii, et kõik sellest võidaksid

Ära jahi läbirääkimistel endale suurimat ampsu. Proovi leida lahendus, mis oleks kasulik kõigile. Sina saad oma õiglase osa ja paned protsessi vältel aluse ka tugevatele ning positiivsetele suhetele, mis viivad sind pikas perspektiivis elus edasi.

6. Proovi enne teisi mõista ja siis ennast arusaadavaks teha

Kui keegi esitleb meile mingit probleemi, siis sageli teeme me kohe omad järeldused. See on viga. Kõigepealt tuleb proovida teist inimest päriselt kuulata ja alles siis oma soovitused öelda.

7. Sünergia

Parim nõuanne, millest juhinduda, on see, et grupi panus ületab ühe inimese individuaalset panust. Teistega koos töötamine aitab sul jõuda eesmärkideni, kuhu sa üksi eales ei jõuaks.

Allikas: Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People

