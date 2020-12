Suvel ja sügisel vedas Helen eest psühholoogilise esmaabi koolitusi, mis valmistasid ette spetsialiste inimeste vaimset tervist kriisiolukordades toetama.

Samuti on Heleni eestvedamisel valminud eesliinitöötajate tugipakett, mis on kasulik kõigile organisatsioonidele.

Kõige selle juures oli minu jaoks kõige imelisem näha Heleni siirust, sära ja südamlikkust. Tema tuge oma kolleegidele ja abivajajatele on võimatu sõnadesse panna. Helen märkas, hoolis ja tegutses. Samal ajal jäi tal endiselt aega meid rõõmustada videotega hommikustest jalutuskäikudest oma koeraga ning kutsuda üles endale ja oma lähedastele aega leidma.

