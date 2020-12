"Tänu tema panusele on paljudel Eesti lastel ja emadel turvalisem elu"

Sigrid liitus VAITER-iga 2019. aasta sügisel "Hoolivad isad: turvalisem elu lastele" programmijuhina. Naine on üle 30 aasta töötanud laste ja peredega, sealhulgas asendushoolduse valdkonnas.

Täna töötab ta peredega, kus vanematel puuduvad oskused, tahe ja teadmised laste kasvatamiseks. Sigrid ütleb, et tuge vajavad võrdselt nii naised kui mehed, nii emad kui isad. Ta on veendunud, et kui lapsed peavad keeruliste olukordadega toime tulema, siis seda peame ka meie. Ühte teadmist tuleb vanematel kogu aeg endaga kaasas kanda - meie vastutame!

MTÜ VAITER koordineerib kahte programmi, mis on suunatud vägivalla ennetamisele ja tõkestamisele - "Hoolivad isad" ja "Naised vägivallata". Rahvusvahelise tõenduspõhise vanemlusprogrammi "Hoolivad Isad: turvalisem elu lastele" peaeesmärgiks on lõpetada isa vägivaldne käitumine oma lapse ja tema ema suhtes, tagades samal ajal lapse turvalisus ja heaolu.

Programmis osalevad ka välispartnerid Suurbritanniast, Soomest, Sloveeniast ja Lätist. Alates sellest hetkest, kui Sigrid meiega liitus, saime aru, et tegemist on selle positsiooni jaoks õige inimesega. Tal on siiras huvi, avatud olek, asjakohased küsimused, head mõtted ja ta näeb laiemat pilti. Ootasime ja otsisime just teda!

Nüüd kui meie koostöö on kestnud juba üle aasta, oleme siiralt rõõmsad tema olemasolu üle - Sigrid on väga pühendunud, asjatundlik ja suure valdkondliku kogemusega, lisaks veel hea huumorisoonega, kannatlik ning südamlik. Sigridi jaoks ei ole midagi ületamatut. Suurprojekti juht peab olema meeskonnainimene, kaasaja, hea suhtleja ja läbirääkija. Seda Sigrid kindlasti on - alati kõigi jaoks olemas. Sigridit väärtustavad väga ka meie "Hoolivad isad" Eesti grupijuhid ja rahvusvahelised koostööpartnerid, samuti meie Eesti projektipartner Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Tema eestvedamisel on programm laienenud ka teistesse omavalitsustesse. Sigrid ütleb, et programmi grupikohtumised on muutnud tema enda, tema mõttekaaslaste ja paljude ennast tema hoolde usaldanud inimeste elusid. Tänu Sigridi panusele on paljudel Eesti lastel ja vanematel turvalisem elu!