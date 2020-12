SUUR LUGU | Kirjandusterapeut Berit Kaschan selgitab, kuidas biblioteraapia aitab inimestel oma lugusid ümber jutustada ja sassis suhteid harutada

Milleks üldse lugeda?

Eelkõige võiks lugeda ikka sellepärast, et lugemine on mõnus ajaviide. Lugemine lugemisrõõmu pärast, lihtsalt niisama, on ka lugemisharjumuse tekkimisel võtmetähtsusega. Lugemine on mitmetasandiline kogemus, see on endasse süüvimine, reisimine ja meelelahutus samaaegselt. Kui oled leidnud raamatu, mis sobib sinu huvide ja meeleoluga, siis ongi lugemine puhas nauding. Ja sellist inimest, kelle huvidele vastavat raamatut maailmas ei leiduks, pole olemas.

Taustaks võiks veel öelda, et üha enam teadusuuringuid kinnitab, et lugemine parandab meeleolu, leevendab ärevust, arendab tundetaipu ja analüüsivõimet. Lugedes ilukirjandust õpime paremini tundma ka iseennast, kaasinimesi ja maailma. Eks intuitiivselt on inimkond seda kõike juba ammu teadnud. Lugemine on ka soodne – meil Eestis on väga hästi varustatud raamatukogud, mine ainult kohale ja vali oma järgmine seiklus välja.

Võib oletada, et need inimesed, kes armastavad kirjutada, armastavad ka lugeda, kuid mitte tingimata vastupidi. Miks sa soovitaksid inimestel kirjutada?

Kirjutamist võiks proovida alustuseks samadel põhjustel nagu lugemist – iseenda avastamiseks ja meelelahutuseks. Erinevaid eneseavastuslikke ja vaimu virgutavaid kirjutusharjutusi on ju palju. Näiteks “hommikused leheküljed” ehk esimeste ärkamisjärgsete mõtete järjepidev ülestähendamine. Päeva jooksul kogunenud mõtete ja emotsioonide väljakirjutamine õhtuti. Väga puhastava mõjuga on täiesti ausate kirjade kirjutamine inimestele, kellega on suhted keerulised, aga – neid kirju ei tohiks ära saata! Kasulik on igasugune päevikupidamine, see annab ajapikku ausa ülevaate kirjutaja sisemisest olukorrast. Kui pikema aja jooksul päevikut pidada, siis hakkab kirjutaja aimu saama mustritest, mis nii-öelda päevakaupa elades ilmsiks ei pruugi tulla. Päevikust saab peegel. Ja nii mõnelgi juhul ka suurte elumuutuste alusdokument. Aga ka niisama lõbu pärast kirjutamine on pingeid maandav.