SUUR LUGU I Austraaliasse seiklema läinud eestlanna pöördus tagasi koju koos seal loodud perega ja on nüüd Tõstamaal asuva moodsa talu perenaine

"Mul oli tagasipilet Eestisse ostetud neljapäevaks ja ma kohtusin oma tulevase abikaasaga pühapäeval," meenutab Keiti aastatetagust saatuse trikki. Pool nädalat oli piisav, et ära armuda ja ühisele tulevikule pitser peale panna. Mõni aasta hiljem tervitasid Keiti ja tema abikaasa Oded oma poega Eliast.

Aitäh, koroona!

” Ma poleks elu sees uskunud, et nii lühikese ajaga on võimalik nii palju asju teha.

Kui algselt oli perel mõte rangete kriisiaegsete reeglitega Austraaliast Eestisse tulla ajutiselt, siis elul olid taaskord omad plaanid. Peadpööritava kiirusega võttis asi sootuks permanentsema pöörde ja vaid poole aastaga on pere oma juured kindlalt Keiti kodumaa pinda ajanud. "Ma poleks elu sees uskunud, et nii lühikese ajaga on võimalik nii palju asju teha. Odedile on suurte otsuste tegemine käigu pealt lihtsam kui mulle," räägib Keiti, kes on eestlasele omaselt põhjalik vaagija. Samas sobivad Keiti ja Oded nagu yin ja yang ning otsuseid tehakse hästi toimiva meeskonnana. Ja neid on koos oldud aja jooksul tulnud omajagu vastu võtta. Kui lähedased on paari lugematutest ümberkorraldustest šokeeritud olnud, siis täna võib öelda, et kõik need on ennast õigustanud.

Reeglina leiab kõneainet see, millist kurja koroonaviirus endaga kaasa on toonud. Kui ma uurin Keitilt, kuidas nad perega otsapidi tema kodumaale jõudsid, vastab ta naerdes: "Tänu koroonale," ja lisab: "Põhjuseid oli palju. Üks peamisi oli see, et laiem perekond saaks koos olla ja kasvada. Elias räägib eesti, heebrea ja inglise keelt. Nägin, et ta oli seal võrreldes teiste lastega seetõttu natukene teistsugune. Tahtsin, et ta saaks tunda, et kuulub kellegi sekka. Eesti tundus sellele murekohale õige lahendus olevat. Siin ma näen, et ta on üks teistest. Ma tahan, et meie laps oskaks ennast tulevikus minu emakeeles väljendada. Ma arvan, et iga ema tahaks seda. Ühel minu teisel pereliikmel siin olid terviseprobleemid. Ka see oli üks põhjus. Tahan olla oma lähedastele abiks ja nende jaoks olemas."

"Oded oli Austraalias peakokk ühes iisraeli restoranis. Aasta alguses oli näha, et sealt ei tule enam midagi. Ta oleks järgmise sammuna nagunii oma toidukoha tahtnud teha. Mõtlesime, et kui juba otsast alustada, siis võib seda teha ka Eestis. Seda me tulimegi siia tegema," selgitab Keiti otsuse tagamaid.