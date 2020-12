SUUR LUGU | Andekas Tartu tüdruk vallutab moemaailma hoolimata keerulisest haigusest

Ema ja tütar

” Kutsume kääridega lõikamist teraapiaks. Emana on väga valus vaadata, kuidas laps kannatab ja surub valu alla, et tugev olla.

"On võimas ja seletamatu, et nii noorelt sellised anded avalduvad. See liidab meid ja saame koos teha asju, mis meile mõlemale meeldivad. Uskumatu on muidugi see, et kuna Kristelle käed on juba kaks korda opereeritud, siis pole ta kunagi valu kurtnud. Minu jaoks on ta tõeline kangelane. Mõnikord Kristelle isegi lohutab mind, et küll valu üle läheb ja siis hakkab parem. Kutsume kääridega lõikamist teraapiaks. Emana on väga valus vaadata, kuidas laps kannatab ja surub valu alla, et tugev olla," jagab Kätlin oma muret.

” Kristellel on suur süda ja on liigutav näha, kuidas ta teiste muresid märkab.

Igal aastal kingivad Kätlin ja Kristelle perega jõulusokke lastele, kes pühad haiglas veedavad. Järgmisel aastal plaanivad nad sama teha ka Minu Unistuste Päeva jaoks. "Olen väga uhke, et mul on vapper ja hooliv tütar. Kristellel on suur süda ja on liigutav näha, kuidas ta teiste muresid märkab. Üheks mõjutajaks on seegi, et Kristelle käis lasteaias, kus olid ka erivajadustega lapsed," räägib ema, kes on rõõmus kõigi oma nelja lapse üle ja tänulik pere toetuse eest. Kätlini ja Kristelle uusaastasoov on, et tütarlapse tervis saaks korda.

Anneta läbi Ma armastan aidata keskkonna siin.

Anneta veebis:

Maksesaaja: SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev

EE082200221059721449 (Swedbank)

EE101010220197114226 (SEB)

EE931700017003582453 (Luminor)

EE767700771001366205 (LHV)