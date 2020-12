SUUR GALERII: Kohutav 2020? Lugejate fotod tõestavad, et seegi aasta oli täis erakordset ilu ja rõõmu

Parimate fotode valimine oli erakordselt keeruline ülesanne. Illustreerivad need kõik ju Eesti elu selle imetabases mitmekesisuses.

Mis siis oli kokkuvõttes see, mis lõppeva aasta kauniks tegi ja jäädvustamist vääris? Eelkõige meie armas Eestimaa loodus, loomad, laste naer ja muidugi armastus.

Kolme kõige kaunima foto autorid saavad auhinnaks Rademari kinkekaardid väärtusega 100 eurot. Võtame võitjatega ühendust.

Üks päev lund



Villi Hunt

Lugejate lemmikfoto.

Ootamatult märgates olemist

Kai-Epp Kübarsepp

Ühe poolspontaanse matkaga ühinedes ahmisin imelisi hetki, olemisi ja tundmisi. Koer, kes oli tolleks hetkeks olnud minu perega vaid mõne kuu ja kelle minevik on olnud konarlik, nautis neid künkaid vist kõige rohkem. Lihtsalt istus ja vaatas, nuhutas õhku ja nautis. Hea meeldetuletus ka endale, et mõnus pole mitte ainult looduses ringi käia, vaid ka seisatada ja märgata kõike, mis sinu ümber on.

Talvemuinasjutt

Ene

Peale kolme auhinnatud foto toome esile veel kaht imelist tabamust.

Suveõhtu rannas

Marelle Tikenberg

Pilt on jäädvustatud ühel suveõhtul Hiiumaa kaunil rannaniidul. Kujutab see noort hobust oma varsaga. Sümboliseerib ideaalselt emaarmastust.

Perekond Hiiumaal

Üllas Tankler

Harrastades kevadel siseturismi Hiiumaal Kassaris.

Vaata kõiki imelisi fotosid, mis näitavad selle aasta helgemat poolt!