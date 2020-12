SÜDAMLIK VIDEO | Vaata, mille eest on Eesti inimesed 2020. aastal tänulikud!

Sel aastal oleme õppinud, et on asju, mis juhtuvad siin maailmas sõltumata sellest, kas meie seda tahame või ei. On aga täielikult meie kätes, millisena me maailma võtame. Hoolimata viirusest läheb elu siiski edasi - lapsed sünnivad, sõbrad ja pered tulevad kokku, meid ümbritseb kaunis Eestimaa loodus ja palju-palju muud, mille eest tänulik olla. Olgu see tänutunne seemneks uuele aastale. Tulgu 2021 helgem, kergem ja täis veel rohkem headust.