SÜDAMLIK VIDEO | Tallinlane aitab kolmandat päeva kodutu Aare sõnumit jagada, et viimane endale töö ja elamise leiaks

"Minu eesmärk oli see, et keegi ei peaks tänaval elama. Seetõttu tegutsesin hetkeajendil oma südant järgides ja lootuses, et sellest talle midagi head sünnib," ütleb Roosvald, kes on video tekitatud tähelepanust pisut kohkunud. Samas ei piirdunud mehe panus vaid video lendu laskmisega. Ta on oma tuttavatega ka eraldi ühendust võtnud ja Aarele juba kevadeks tööpakkumise saanud.

Kallase sõnul kaotas ta oma töö mõni nädal tagasi. Kuna ta ei olnud tööl ametlikult, on ta nüüd täbaras olukorras ja lisaks kolmandat päeva kodutu.

"Puu 1, oks 2, tänavapoiss olen. Firmas, kus töötasin, tõmmati mul nahk üle kõrvade. Olen paar nädalat tööta ja kolmandat päeva kodutu," räägib Kallas, kes veel mõni aeg tagasi Nõmmel elamispinda üüris. Kõne ajal ostis just üks heatahtlik mööduja talle süüa. "Jumal õnnistagu sind," ütles mees talle tänutäheks.

Kodutute varjupaikadega on Kallas enda sõnul tuttav. Sinna ta minna ei soovi, kuna need on mustad, pigem magab ta tänaval. Kallas on elanud ka Peruus, kus ta on nii tööd teinud kui vangis istunud. Hiljuti oli ta enda sõnul Töötukassas arvel, aga hilines sinna paar korda ja seetõttu arvelolek lõpetati. Mees tunnistab oma vigu, kuid loodab saada uue võimaluse: töö, kodu ja meeldiva kaaslanna.

Avaldame üleskutse postitaja loal.

Täna pöördus Balti Jaama Turu autoparklas minu poole hetkel ilma töö ja koduta Aare ning palus abi. Tundub, et tegu on mehega, kes ekskavaatorite hingeelu tunneb. Minul talle ekskavaatorijuhi tööd pakkuda ei ole, ehk on sinul või sinu sõbral? Kõikvõimalikud kategooriad ja tunnistused on olemas. Aare vajab tööd, et uuesti järje peale saada. Või ka mingit muud tööd, mis 63-aastasele keeled-suus-härrale võiks sobida?

Mul on ka tema telefoninumber, kui soovid Aarega kontakteeruda, siis kirjuta mulle. Ma vaatasin, et tal on Facebooki konto, aga ma ei tea, kas ta seda kasutab või kasutada saab.