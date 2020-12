SÜDAMLIK VIDEO | Aitäh! Need Eesti inimesed töötavad selle nimel, et enamik meist pühad kodus saaks veeta

Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu tulemuste andmetel teevad ainuüksi nädalavahetuste päevadel sageli tööd enam kui 40 erineva ametiala esindajad, ühtekokku enam kui 190 000 inimest üle Eesti, kelle seas on nii meditsiinitöötajad, ühistranspordi, pääste-, politsei-, ja turvatöötajad, aga ka kokad, müüjad ja paljude teiste ametialade inimesed.

„Ajal, mil enamik meist saab nautida pühapäeva hommikul pannkooke või istuda jõulupühadel perega õhtusöögilauda, on üle Eesti tuhandeid inimesi, kes selle meile võimalikuks teevad oma igapäevatööga,“ selgitas TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš, kelle sõnul väärivad eriti sel aastal kõik need inimesed märkamist ning tänu oma panuse eest.

„Tallinna ühistransporti hoiab pühadeajal toimimas enam kui 700 inimest – ühissõidukijuhid, depootöötajad, tehnikud, koristajad, liikluskorraldajad ja teised, kes tagavad elu liikumises hoidmise – nii saavad pealinlased sõita aastalõpuperioodil raekoja platsi kuuske imetlema või lähedasele inimese mälestuseks küünalt süütama. Käia poes või vajadusel minna arsti juurde,“ selgitas Boroditš. Ta rõhutas, et just need tuhanded inimesed, kes on valmis pühadeperioodil tööd tegema, võimaldavad teistel muretult kodus olla – see on teadlikku märkamist väärt.

TLT pühadesõnum on lihtne: igaühel, kes ühistranspordiga sõidab, poes enda ostude eest tasub või arsti-politsei abi vajab, võiks meeles pidada, et ka naeratus ja tänusõna neile inimestele on pühadeajal suure ja olulise väärtusega.

„Need, kes sarnaselt pühade ajal töötavate inimestega kodus ei püsi, peaksid aga kindlasti tagama ka ise teiste turvalisust – selleks palume jätkuvalt kanda ühissõidukites maski, hoida võimalusel distantsi ja panustada sellesse, et juba järgmistel pühadel oleks Eesti elu rohkem avatud ja vaba,“ nentis TLT juhatuse esimees oma üleskutses.