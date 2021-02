SARI 103 EESTI HEATEGIJAT | Need inimesed on puudutanud oma tegudega meie südameid

Toome lugejateni vabariigi 103. aastapäeval 103 silmapaistvat Eesti inimest, kelle teod on meile südamesse läinud. Eriti just möödunud, keerulisel koroona-aastal. Millal siis veel tuua esile meie elu, meie ühiskonna, meie Eesti suure südamega inimesed kui mitte nüüd!

Need on inimesed, kes jäänud silma mõne heateoga, olnud kuskil tõelised ennastsalgavad vabatahtlikud, aidanud või kaitsnud nõrgemaid, olnud eestkõneleja neile, kes enda eest ise ei saa seista, on olnud eriliselt helded või eesliinitöötajatele appi tulnud koroonaepideemia ajal jne. Kõik nad väärivad tunnustust!

Ootame ka Delfi lugejate vihjeid teie elu heategijatest! Kirjutage heategija nimi ja lühikirjendus teile südamesse läinud teost kommentaariumisse või saatke aadressil: maarja.pakats@epl.ee!

103 inimest ja nende lood jõuavad lugejateni vabariigi aastapäeva eelsel nädalavahetusel.

Varasemad Delfi vabariigi aastapäeva sarjad on olnud 102 erilist Eesti looma, 101 unistust, EV 100 peret, EV99 Mina Jään, EV98 1 Eesti, 98 rahvust.