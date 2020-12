SAATUSLIK ARMASTUS | Vaid kuuks ajaks Tallinna vanalinna restorani tööle läinud mees leidis sealt oma ameeriklannast tulevase abikaasa

On 2015. aasta sügis. Oleg on just Rataskaevuga töölepingu sõlminud, kuigi tegelikult on tal plaanis juba kuu aja pärast hoopis Peruusse kolida.

"Täpselt kuu aega oli reisini jäänud, kui tegin endaga kokkuleppe, et võtan end käsile. Ei mingit õlut, ei mingeid naisi, igal hommikul teen joogat ja võtan oma elu eest vastutuse. Järgmisel päeval olin Rataskaevus tööl ja oli väga mõnusa vooluga päev - lõunane aeg, päike paistis. Järsku sisenesid restorani kaks väga ilusat neidu - taipasin kohe, et õed. Ühel olid rastad nagu minulgi. Ja ega ma väga enam kõrvale ei suutnud vaadata. Ta oli ikka natuke ehmunud ka," mäletab Oleg.

Seesama tüdruk, Olegi tulevane abikaasa, ameeriklanna Melissa meenutas, et kohtumine oli tegelikult päris hirmus - Oleg jättis oma jõllitamisega pigem creepy mulje.

"Risto teenindas neid, mitte mina, kuid mingil hetkel oli Melissa õde see, kes mind nende lauda kutsus ja saime kohe heale jutusoonele. Me rääkisime elust-olust ning Melissa jättis mulle lõpuks oma e-posti aadressi. Ühel päeval siis kirjutasingi talle ja lõpuks ta tuligi Eestisse tagasi," meenutab Oleg.

Siinkohal tasub ära mainida, et Melissa õde elas sel ajal Soomes ning Melissa oli tal külas. "Me kohtusime taas ja nii meie lugu alguse sai. Huvitaval kombel oli Melissa pilet USAsse ja minu oma Peruusse planeeritud samale kuupäevale. Läksin Peruusse. Ja tead, ega ma siis ainult kuu aega Peruus polnud, nagu algselt kokku oli lepitud. Ei, hiljem läksin ma veel kolmeks kuuks USAsse, et Melissaga koos olla."

Edasine on juba ajalugu. Noorpaar elas mõnda aega Eestis, kus sündis ka nende esimene poeg, Oliver Oshen. Oliver on kaevukate lemmiklaps, täitsa oma, kes juba esimestel elukuudel meie majas tegusid tegi ning südameid röövis. 2018. aastal abiellusid noored maalilisel Muhu saarel ja tänaseks on nende perre lisandunud ka tütar Mila Jo. Neljakesi koos elatakse Ameerikas, kuid on selge, et Eesti ja Rataskaevu on Olegile südamelähedased ka täna.

"Rataskaevu tähendab minu jaoks perekonda. Igaljuhul on see pere. Koostöö, ühtsus, minu inimesed, minu sõbrad. Väga südamelähedane ja soe tunne on seoses kõigi nende inimestega. Rataskaevu õpetas mulle nii palju. See on arusaam elust ja tõelisest, südamest tulevast teenindusest. USAs ei ole ma seda veel kohanud. See ongi õppetund teenistusest. Ma ei teeninda sind, vaid ma teenin sind. Siiamaani katsun ma inimesi teenida ja olla nende vastu hea."